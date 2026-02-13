Eboli, fogna scoperta dopo i controlli antidroga: paura al rione Pescara EBOLI – Un tombino senza coperchio, lasciato scoperto da settimane dopo un’operazione antidroga, sta generando preoccupazione nel rione Pescara, in via Cesareo Romano. Sono passati diversi giorni da quando i residenti hanno segnalato il problema alle autorità, ma il tombino rimane ancora aperto, creando un rischio per passanti e bambini. La scoperta è avvenuta durante i controlli di polizia contro lo spaccio di droga, che hanno portato alla perquisizione di alcune abitazioni nella zona. La presenza di quel tombino scop

EBOLI – Un tombino senza coperchio, lasciato scoperto da settimane dopo un'operazione antidroga, sta generando preoccupazione nel rione Pescara, in via Cesareo Romano. A segnalarlo sono alcuni residenti della zona bassa del quartiere. Il buco rimasto aperto dopo i controlli. Secondo quanto riferito dai cittadini, durante un intervento delle forze dell'ordine per recuperare sostanze stupefacenti occultate nella rete fognaria, il coperchio in ghisa sarebbe stato rimosso. Al termine delle operazioni, però, nessuno avrebbe provveduto a riposizionarlo. "Sono passate tre settimane – spiegano – e il tombino è ancora aperto.

© Zon.it - Eboli, fogna scoperta dopo i controlli antidroga: paura al rione Pescara

