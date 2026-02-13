Nayra Garibo ha pubblicato un messaggio diretto su Instagram, accusando Clizia Incorvaia di fingere le emozioni per attirare l’attenzione e sottolineando che non tutti coloro che piangono sono vittime, definendo la influencer “un’oca travestita da cigno”.

“Non tutti quelli che piangono sono vittime. È un’oca travestita da cigno “: Nayra Garibo attacca sui social Clizia Incorvaia. L’attuale compagna di Francesco Sarcina ha preso le difese del cantante delle “Vibrazioni”, accusato dalla ex moglie a “Verissimo”. Nel salotto di Silvia Toffanin, Incorvaia aveva criticato Sarcina dichiarando di aver subito violenze fisiche e psicologiche durante il loro matrimonio. La showgirl aveva svelato: “ Ho ricevuto botte e occhi neri. Io non ho denunciato perché volevo proteggere mia figlia Nina, ma ora lei è a conoscenza di certe cose. L’ho già educata sul fatto di non avere relazioni tossiche e malsane, siamo anche andate insieme alla manifestazione contro la violenza sulle donne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È un’oca travestita da cigno, parla per attirare l’attenzione. Non tutti quelli che piangono sono vittime”: Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia

Approfondimenti su nayra garibo

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti.

Questa mattina Nayra Garibo ha lanciato un attacco diretto a Clizia Incorvaia.

Ultime notizie su nayra garibo

Argomenti discussi: Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, entra in guerra anche la moglie del cantante: È un'oca travestita da cigno; Clizia Incorvaia, la moglie di Francesco Sarcina torna ad offendere l'influencer: Oca travestita da cigno, non sa chi è; Nayra Garibo attacca ancora Clizia Incorvaia dopo l'intervista a Verissimo: Un'oca travestita da cigno; Nayra Garibo si scaglia contro Clizia Incorvaia: ''Oca travestita da cigno''.

Un’oca travestita da cigno: continua la guerra tra Clizia Incorvaia e Sarcina. Le accuse durissimeLa moglie di Francesco Sarcina difende il marito e accusa Clizia Incorvaia. Nayra Garibo definisce Clizia un'oca travestita da cigno. donnaglamour.it

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, entra in guerra anche la moglie del cantante: «È un'oca travestita da cigno»Non si placa la guerra tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Dopo essersi scontrati in tribunale per la gestione social della figlia Nina, i ... msn.com

«Non tutti quelli che piangono sono vittime. Alcuni provano la scena prima che la verità parli solo per attirare l’attenzione». Queste le parole decise di Nayra Garibo, che ha scelto di rispondere senza mezzi termini a Clizia Incorvaia dopo l’intervista rilasciata a - facebook.com facebook