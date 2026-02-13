È un’oca travestita da cigno parla per attirare l’attenzione Non tutti quelli che piangono sono vittime | Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia

Nayra Garibo ha pubblicato un messaggio diretto su Instagram, accusando Clizia Incorvaia di fingere le emozioni per attirare l’attenzione e sottolineando che non tutti coloro che piangono sono vittime, definendo la influencer “un’oca travestita da cigno”.

“Non tutti quelli che piangono sono vittime. È un’oca travestita da cigno “: Nayra Garibo attacca sui social Clizia Incorvaia. L’attuale compagna di Francesco Sarcina ha preso le difese del cantante delle “Vibrazioni”, accusato dalla ex moglie a “Verissimo”. Nel salotto di Silvia Toffanin, Incorvaia aveva criticato Sarcina dichiarando di aver subito violenze fisiche e psicologiche durante il loro matrimonio. La showgirl aveva svelato: “ Ho ricevuto botte e occhi neri. Io non ho denunciato perché volevo proteggere mia figlia Nina, ma ora lei è a conoscenza di certe cose. L’ho già educata sul fatto di non avere relazioni tossiche e malsane, siamo anche andate insieme alla manifestazione contro la violenza sulle donne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

