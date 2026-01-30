francesco sarcina la moglie nayra garibo attacca clizia incorvaia

Questa mattina Nayra Garibo ha lanciato un attacco diretto a Clizia Incorvaia. La moglie del cantante si è scagliata contro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, senza usare mezzi termini, puntando il dito contro alcune sue dichiarazioni recenti. La polemica, ancora tutta da chiarire, si è scatenata sui social e ha fatto discutere i fan di Sarcina e Incorvaia.

A seguito dell’intervista che Clizia Incorvaia ha rilasciato a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, interviene e si scaglia contro l’influencer. Alcuni giorni fa ad arrivare a Verissimo come ospite è stata Clizia Incorvaia. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l’influencer è tornata a parlare della relazione con Francesco Sarcina e del processo che la vedeva coinvolta per le foro della figlia Nina, che erano state condivise sui social senza il consenso del cantante. La Incorvaia tuttavia è stata prosciolta dalle accuse e proprio a Verissimo ha commentato la sentenza del giudice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti.

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, è stata coinvolta in una vicenda legale legata a una denuncia per diffamazione.

