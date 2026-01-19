Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti. Su Instagram, Garibo ha espresso il suo punto di vista, chiedendo se Incorvaia si rendesse conto della delicatezza della situazione. La vicenda mette in luce tensioni e sentimenti nascosti tra le parti coinvolte, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Nayra Garibo non ci sta e su Instagram attacca Clizia Incorvaia dopo le dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo riguardo il legame con Francesco Sarcina. Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina. Nel 2024, Nayra Garibo e Francesco Sarcina si sono sposati. L’amore per la modella è arrivato dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia a cui l’artista de Le Vibrazioni è stato legato per diverso tempo. Proprio l’addio a Sarcina è stato uno dei temi affrontati durante l’intervista rilasciata da Clizia a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, l’influencer ha parlato delle vicende giudiziarie legate alla denuncia di Sarcina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”

Chi è Nayra Garibo, la moglie di Francesco Sarcina

Nayra Garibo, modella messicana, è nota come moglie di Francesco Sarcina dei Le Vibrazioni. Dopo una precedente relazione con Clizia Incorvaia, Nayra ha iniziato una nuova fase di vita con Sarcina, condividendo momenti di intimità e stabilità. La loro storia rappresenta un percorso di crescita personale e di consolidamento di un legame che ha saputo superare le sfide del passato.

Francesco Sarcina, sua moglie contro Clizia Incorvaia: “Per l’attenzione mediatica sei disposta a tutto”

Nayra Garibo, attuale moglie di Francesco Sarcina, ha rivolto dure parole a Clizia Incorvaia in seguito alla sua intervista a Verissimo. La discussione riguarda l’attenzione mediatica e le motivazioni che spingerebbero alcuni a cercarla. La polemica evidenzia le tensioni tra le due donne, con Garibo che critica l’approccio di Incorvaia e sottolinea la differenza tra chi ha realmente raggiunto risultati e chi si fa notare per altri motivi.

