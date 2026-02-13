Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Carlo Conti e i cantanti di Sanremo 2026, un fatto senza precedenti nella storia del festival. Per la prima volta, nel corso delle 76 edizioni, il cast di Sanremo entra ufficialmente al Quirinale, portando un clima di festa e curiosità. I partecipanti hanno condiviso un momento speciale con il capo dello Stato, che ha accolto gli artisti nel suo ufficio con entusiasmo.

Mai successo prima d’ora. In 76 edizioni del Festival di Sanremo, nessun cast aveva mai varcato le porte del Quirinale per un incontro ufficiale con il presidente della Repubblica. Fino a oggi, venerdì 13 febbraio 2026, quando Sergio Mattarella ha accolto Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i Big in gara, tranne Patty Pravo che aveva comunicato la sua assenza per preservarsi in vista del festival, trasformando la musica pop italiana in un affare di Stato. L’appuntamento era fissato per la mattina. Il primo ad arrivare è stato Leo Gassmann, seguito poco dopo dal direttore artistico in completo blu elegante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “È un presidente pop!”, Mattarella riceve Carlo Conti e i cantanti di Sanremo 2026, è la prima volta nella Storia

Carlo Conti annuncia che il Festival di Sanremo del 2026 si terrà al Quirinale, un evento storico mai successo prima.

Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i protagonisti di Sanremo 2026, tra cui Carlo Conti e Laura Pausini, per una visita ufficiale.

Al Tg1, Carlo Conti annuncia le novità Sanremo 2026 - La volta buona 17/10/2025

Argomenti discussi: Il commento/ Presidente pop e top; Bad Bunny (e Ghali): quando il pop meticcio fa paura alla destra; Sanremo al Quirinale, Mattarella e la nobiltà del pop. Il commento di Gino Cataldo; Super Bowl, lo show affidato a Bad Bunny è un omaggio a Porto Rico. La star 31enne ha sfruttato la visibilità globale dell’evento per celebrare le proprie radici e consolidare il posto del reggaeton nella cultura pop statunitense e l'apertura a tutti paesi del centr.

Il Festival di Sanremo sale al Colle, Mattarella: musica pop è culturaRoma, 13 feb. (askanews) – Il Festival di Sanremo sale al Colle. Oggi per ... msn.com

Il pop è cultura: Mattarella apre le porte del Quirinale a Sanremo e sancisce la nobiltà della musica leggeraUn incontro senza precedenti al Colle con Carlo Conti, Laura Pausini e i Big in gara: il 13 febbraio 2026 il Capo dello Stato definisce la musica pop parte del patrimonio culturale italiano, cita ... lasicilia.it

I big di Sanremo 2026 a Roma hanno fatto visita, per la prima volta nella storia, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Con loro anche Carlo Conti e Laura Pausini Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti Presidenza della - facebook.com facebook

Il cast di #Sanremo2026 è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e 29 Big in gara. Assente Patty Pravo che è leggermente influenzata ed è dispiaciuta. Ditonellapiaga in completo minigonna blu: "Era di mia no x.com