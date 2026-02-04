Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia l'incontro con Mattarella | La prima volta nella storia

Carlo Conti annuncia che il Festival di Sanremo del 2026 si terrà al Quirinale, un evento storico mai successo prima. Il direttore artistico spiega che ci sarà anche Laura Pausini e il cast al completo. L’incontro con il Presidente Mattarella sarà il primo nella storia del festival.

Il direttore artistico del prossimo Festival svela che verrà ospitato con Laura Pausini e il cast al Quirinale. Nel 2023 Mattarella era stato ospite all'Ariston per la prima serata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà uno dei super ospiti della manifestazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a meno di un mese dal Festival; Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie; Carlo Conti a Verissimo, pronto per Sanremo 2026: cantanti, canzoni e duetti.

Sanremo 2026, il Presidente Sergio Mattarella riceverà Carlo Conti e i Big al Quirinale!Con un annuncio sui social, Carlo Conti ha svelato che Sergio Mattarella riceverà lui e i Big di Sanremo 2026 al Quirinale: un evento che non si era mai verificato prima in 76 anni di storia del Festi ... comingsoon.it

Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo 2026 da MattarellaI big di Sanremo 2026 ricevuti dal Presidente Mattarella: l’annuncio di Carlo Conti. È la prima volta nella storia del Festival ... corrieredellosport.it

É ufficiale! Lillo affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttore della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 #lillo #laurapausini #carloconti #sanremo2026 - facebook.com facebook

Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo x.com