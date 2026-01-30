MasterChef Italia incorona la Top Ten dopo una puntata da brividi

Ieri sera, su Italia Uno, è andata in onda una puntata che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Dopo settimane di sfide e eliminazioni, la giuria ha deciso chi entra nella Top Ten. I concorrenti si sono affrontati in prove intense, e alla fine sono stati scelti i dieci migliori. La tensione era palpabile e l’aria carica di emozioni. Ora, i talenti più forti si preparano alla prossima fase del programma.

Ieri sera MasterChef Italia ha raggiunto il primo grande traguardo stagionale con la proclamazione della Top Ten. Una puntata intensa, ricca di colpi di scena e prove ad alta tensione, che ha messo alla prova tecnica, spirito di squadra e capacità di resistere alla pressione. La serata si è aperta con una sorpresa assoluta: per la prima volta, sotto le Mystery Box si nascondevano i grembiuli neri, simbolo di un Pressure Test immediato per tutta la Masterclass. Ad attendere gli aspiranti chef, la prova più temuta e amata dal pubblico: la pasticceria, guidata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli insieme al Maestro Iginio Massari e alla figlia Debora.

