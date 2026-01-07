Murale Zanier Jannis | Bisogna rispettare la voce del poeta

La polemica sul murale dedicato a Leonardo Zanier a Udine continua a suscitare discussioni. Critici contestano la scelta di mostrare solo la traduzione italiana di una sua poesia, ritenendo questa decisione una mancanza di rispetto nei confronti dell'opera originale e della figura del poeta. La questione evidenzia l'importanza di preservare l'integrità delle opere letterarie e il valore del rispetto culturale nelle rappresentazioni pubbliche.

Non accenna a placarsi la polemica sul murale dedicato al poeta e sindacalista Leonardo Zanier. Per i critici dell'opera, inaugurata pochi giorni fa al Villaggio del Sole a Udine, la scelta di riportare sul murale solo la traduzione italiana di una sua poesia sarebbe irrispettosa nei confronti di. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

