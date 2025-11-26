Firenze, 26 novembre 2025 – Il suo scatto più celebre è probabilmente quell’iconica esultanza di Claudio Gentile al termine della finale dei mondiali del 1982 che gli valse il premio Aips (Association internationale de la presse sportive). Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama internazionale, è morto all’età di 89 anni all’interno di una casa di cura di Pontassieve. Conosciuto come " Sabe ", aveva immortalato momenti storici dello sport italiano con uno sguardo unico e attento. Tra le sue collaborazioni più note c’è stata quella col "Guerin Sportivo", ma le sue foto sono finite su diverse altre testate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giancarlo Saliceti, è morto il celebre fotoreporter. Immortalò l'urlo di Gentile ai Mondiali dell’82