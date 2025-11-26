Giancarlo Saliceti è morto il celebre fotoreporter Immortalò l' urlo di Gentile ai Mondiali dell’82

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 novembre 2025 – Il suo scatto più celebre è probabilmente quell’iconica esultanza di Claudio Gentile al termine della finale dei mondiali del 1982 che gli valse il premio Aips (Association internationale de la presse sportive). Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama internazionale, è morto all’età di 89 anni all’interno di una casa di cura di Pontassieve. Conosciuto come " Sabe ", aveva immortalato momenti storici dello sport italiano con uno sguardo unico e attento. Tra le sue collaborazioni più note c’è stata quella col "Guerin Sportivo", ma le sue foto sono finite su diverse altre testate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giancarlo saliceti 232 morto il celebre fotoreporter immortal242 l urlo di gentile ai mondiali dell821782

© Lanazione.it - Giancarlo Saliceti, è morto il celebre fotoreporter. Immortalò l'urlo di Gentile ai Mondiali dell’82

Contenuti che potrebbero interessarti

giancarlo saliceti 232 mortoGiancarlo Saliceti, &#232; morto il celebre fotoreporter. Immortalò l'urlo di Gentile ai Mondiali dell’82 - Storico fotografo del Guerin Sportivo, ha catturato momenti storici dello sport ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Saliceti 232 Morto