I fan di Eros Ramazzotti hanno assistito a un momento speciale durante l’ultima esibizione. Il cantante ha cantato a sorpresa con Aurora sulle note di

Eros Ramazzotti è uno di quei cantanti che, nonostante il tempo che passa, è ancora in grado di sorprendere e far emozionare come agli albori della sua carriera. Il cantante di Adesso tu continua a macinare successi e riempire i palazzetti facendo cantare generazioni diverse e senza perdere un grammo della sua intensità. È anche per questo che, quest’anno, il pubblico non aspetta altro che scoprire se potrà rivederlo sul palco del Festival di Sanremo. Ma prima di tornare (forse) alla kermesse della Riviera, Eros ha fatto un altro regalo ai suoi fan. Durante la tappa di Mantova del suo tour ha duettato a sorpresa con una delle donne più importanti della sua vita: Aurora Ramazzotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eros Ramazzotti, duetto a sorpresa con Aurora sulle note di Un’altra te: il momento è tenerissimo

Approfondimenti su Eros Ramazzotti Aurora

Eros Ramazzotti ha portato la figlia Aurora sul palco durante il concerto di Mantova.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Aurora Ramazzotti duetta con papa Eros durante il concerto

Ultime notizie su Eros Ramazzotti Aurora

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: Tiziano Ferro super ospite; Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice. Carlo Conti a Fiorello: Ufficializziamo. Irina Shayk? Non ha preso il posto di Andrea Pucci; Sanremo 2026, è Pilar Fogliati la co-conduttrice della seconda serata del Festival.

Eros Ramazzotti sorprende tutti: duetto inaspettato con la figlia Aurora durante un concertoEros Ramazzotti incanta Mantova con il suo tour. Scopri il momento emozionante con sua figlia Aurora sul palco. mondotv24.it

Eros Ramazzotti e Aurora assieme: duettano e danzano sul palco per Un’altra lei, il videoEros Ramazzotti sorprende tutti alla prima data del tour mondiale: sul palco arriva Aurora durante Un’altra te. Il video dell’abbraccio è già virale. rds.it

Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora insieme sul palco cantano e si divertono! Un amore senza fine quello tra padre e figlia TT | giadagolfre02 #erosramazzotti #auroraramazzotti - facebook.com facebook

Conti non ha confermato le voci insistenti di questi giorni sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti come super ospite. "Panariello e Pieraccioni Non hanno voglia. Non hanno prenotato nemmeno l'albergo" replica il direttore artistico a Fiorello. x.com