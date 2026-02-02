Minorenni aggrediscono coetaneo col coltello e lo rapinano poi girano un video

Due minori di 16 e 17 anni, entrambi di origine rumena, sono stati individuati come i presunti autori di un brutto episodio a Brignole. I due avrebbero aggredito un coetaneo con un coltello, rapinandolo, e poi avrebbero girato un video dell’atto. La polizia ha già avviato le indagini e sta cercando di ricostruire tutta la vicenda.

Identificati grazie alle indagini dei carabinieri, due sono stati portati in carcere, uno è ricercato e un quarto non è imputabile perché minore di 14 anni Due fratelli di origine rumena, 16 e 17 anni, sono stati identificati come i presunti responsabili di un episodio violento avvenuto a Brignole nei mesi scorsi. I carabinieri della compagnia di San Martino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Genova su richiesta della procura. I due sono accusati di rapina, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. I fatti risalgono alla fine del mese di ottobre del 2025.

