Uno ha puntato il fucile contro il titolare mentre il complice lo minacciava con un coltello. Rapina violenta al benzinaio del Prenestino a pochi minuti dalla chiusura. I due banditi si sono finti clienti affiancando l'auto alle colonnine della benzina e poi hanno minacciato il titolare.La. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Armati di fucile rapinano distributore e minacciano con un coltello il benzinaio.

Mileto, rapina al distributore di carburante di Paravati: sparano in aria e vanno via con l’incasso - Due persone col volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nell’area di servizio armi in pugno costringendo il personale a consegnare i soldi per poi darsi alla fuga ... ilvibonese.it

Rapine ai distributori di benzina a Varcaturo e Qualiano: armati di fucile, due raid in pochi minuti - I carabinieri indagano su due raid ai danni di altrettanti distributori di carburante, a Qualiano e a Varcaturo; è presumibile che si tratti della stessa coppia di rapinatori. fanpage.it

Rapina a mano armata nel Vibonese: nel mirino un distributore di benzina - Momenti di paura a Paravati di Mileto (nel Vibonese), dove nella giornata odierna si è consumata una rapina ai danni del distributore di carburante Esso. zoom24.it

Continuiamo a preferire i trattori ai carri armati, la zappa al fucile, e il lavoro sodo alla sterile guerra. Buon Natale a tutti voi, Che sia un Natale di amore pace e serenità, magari un po...agricolo #agristefani #natale #noel #christmas2025 #christmastime #fol - facebook.com facebook