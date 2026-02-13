Due incursioni in 24 ore | il nido di Roma ostaggio dei furti Famiglie esasperate

Due furti in appena 24 ore, sempre di notte, hanno messo sotto scacco il nido “L’albero azzurro” di via delle Mandragore a Centocelle, lasciando le famiglie esasperate e costrette a preoccuparsi costantemente per la sicurezza dei bambini.

L'allarme dal nido "L'Albero azzurro" a Centocelle. Il municipio si appella al prefetto: "La situazione è insostenibile" Due furti in appena 24 ore, sempre di notte. Vittima il nido “L’albero azzurro" di via delle Mandragore a Centocelle. I ladri sono entrati tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio e poi, ancora, tra giovedì e venerdì. L’oggetto delle loro incursioni è stata, ancora una volta, la cucina. A confermare le incursioni è l’assessora alla Scuola del municipio V, Cecilia Fannunza, che chiarisce che i ladri sono entrati solo in cucina, attratti come quasi sempre accade in questi casi, dai generi alimentari destinati ai pasti dei bambini.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su due incursioni

Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri di Roma hanno arrestato tre persone per furti d’auto tra Centocelle e la Tiburtina.

Nella giornata di Roma, i Carabinieri hanno arrestato due persone responsabili di furti, uno nel centro storico e l’altro a Talenti.

Ultime notizie su due incursioni

Argomenti discussi: Attentato a generale a Mosca, ci sono due sospettati.

La città non aspetta il fine settimana per accendersi, ma distilla i suoi umori migliori lungo sette giorni di resistenza culturale e incursioni sonore. Ecco gli appuntamenti sotto le Due Torri da segnare sul calendario - facebook.com facebook