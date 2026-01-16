Roma | due arresti in poche ore per furti in manette borseggiatori in centro e a Talenti

Nella giornata di Roma, i Carabinieri hanno arrestato due persone responsabili di furti, uno nel centro storico e l’altro a Talenti. L’azione delle forze dell’ordine testimonia l’impegno costante nel contrasto ai reati predatori, anche al di fuori dell’orario di servizio. La presenza capillare sul territorio mira a garantire maggiore sicurezza per cittadini e visitatori.

L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti dei reati predatori rimane estremamente alta, e questo impegno si estende anche al di fuori degli orari di servizio ufficiali. Nelle ultime ore, la prontezza e la professionalità di alcuni militari in servizio di diporto hanno portato all’arresto di due malintenzionati che avevano colpito in diverse aree della movida capitolina. Nel cuore pulsante del Rione Colonna, precisamente in via di Pietra, due Carabinieri donne, una delle quali è in servizio presso la Stazione Roma San Lorenzo in Lucina e l’altra fa parte del Nucleo Investigativo di Roma, si trovavano libere dal servizio quando hanno notato e bloccato un 19enne di origine romena, privo di fissa dimora, subito dopo aver sottratto con grande destrezza il cellulare a una cliente seduta ai tavolini di un bar. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

