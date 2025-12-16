Un defibrillatore in dono per la Pubblica Assistenza Prato Sud

Un gesto di solidarietà e impegno si concretizza con la donazione di un defibrillatore alla Pubblica Assistenza Prato Sud. Un'iniziativa che unisce comunità e sport, sottolineando l'importanza della prevenzione e della collaborazione per la sicurezza di tutti.

© Lanazione.it - Un defibrillatore in dono per la Pubblica Assistenza Prato Sud Prato, 16 dicembre 2025 – Un numero che parla da solo, ma che soprattutto racconta una storia fatta di impegno, sport e solidarietà. L ’Ets Regalami un sorriso ha raggiunto un nuovo, significativo traguardo consegnando il defibrillatore numero 214 alla Pubblica Assistenza Prato Sud di San Giorgio a Colonica, rafforzando ulteriormente la rete di sicurezza sanitaria del territorio. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia breve ma densa di significato, nella quale il presidente dell’associazione, Piero Giacomelli, ha affidato simbolicamente la nuova apparecchiatura salvavita a Dante Bartoloni, rappresentante della Pubblica Assistenza Prato Sud. Lanazione.it Nuovo DAE circolo Arci Zanobetti donato da Sezione San Giusto Pubblica Assistenza L'Avvenire Prato Un defibrillatore in dono per la Pubblica Assistenza Prato Sud - Per “Regalami un Sorriso” è il 214esimo apparecchio salvavita donato in questi anni a enti e associazioni del territorio ... lanazione.it

Nuovo defibrillatore per la Misericordia di Magliano de’ Marsi: “Prezioso dono dell’Associazione Amici dell’Immagine” - Una giornata importante, ieri, per la Confraternita di Misericordia di Magliano de' Marsi. terremarsicane.it

Nuovo defibrillatore per la Misericordia di Magliano de' Marsi: "Prezioso dono dell'Associazione Amici dell'Immagine" https://www.terremarsicane.it/nuovo-defibrillatore-per-la-misericordia-di-magliano-de-marsi-prezioso-dono-dellassociazione-amici-dellimma - facebook.com facebook