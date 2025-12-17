Il dono della Questura Computer dismessi in regalo alla scuola | Spinta all’inclusione

La Questura di Pistoia ha donato venti computer dismessi all’Istituto

Quello che diventa "vecchio"’ per qualcuno, può essere utilizzato ancora da qualcun altro. E se questo qualcun altro sono le scuole, l’impegno e l’iniziativa si carica di importanti significati, Il bel gesto, in questo caso, è della Questura di Pistoia che ha donato venti personal computer all’Istituto scolastico "Anna Frank" – plesso Corradori. I dispositivi, dichiarati non più idonei alle specifiche funzioni operative di polizia – si legge in una nota – risultano tuttavia ancora pienamente funzionanti e performanti per l’utilizzo didattico. La donazione, viene spiegato, si inserisce in un percorso di valorizzazione delle risorse pubbliche e di attenzione concreta verso il mondo della scuola e della formazione. Lanazione.it

