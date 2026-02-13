Pietro Senaldi di Dritto e Rovescio smonta la Costamagna sulla morte di Ramy Elgaml, chiedendo ironicamente “È morto? E allora?”, dopo che la giornalista aveva espresso dubbi sull’arresto di Fares Bouzidi, il ragazzo che guidava lo scooter coinvolto nell’incidente. Senaldi sottolinea come forse i carabinieri due anni e mezzo fa non avevano valutato bene la situazione, commentando con tono critico l’arresto avvenuto solo ora.

"Forse i carabinieri due anni e mezzo fa non ci avevano visto così male". Pietro Senaldi commenta così l'ultima novità: l'arresto di Fares Bouzidi, il ragazzo che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. "Come fai a dire una cosa così? È morto un ragazzo", interviene subito Luisella Costamagna, anche lei ospite di Dritto e Rovescio nella puntata in onda giovedì 12 febbraio su Rete 4. "E allora?", chiede ancora il condirettore di Libero che ricorda che "gli agenti all'epoca ci avevano visto giusto". I carabinieri avevano inseguito Bouzidi e Ramy, entrambi a bordo dello scooter, dopo che non si erano fermati a un posto di blocco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Senaldi smonta la Costamagna: "È morto?", "E allora?"

In un episodio di Dritto e Rovescio su Rete 4, si è discusso di un episodio che ha coinvolto l'influencer Gio Urso e Giorgio Cremaschi.

Contenuti correlati

Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 12 febbraio: in studio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio TajaniNuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio fa il punto con Tajani sul ddl immigrazioneOggi 12 febbraio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . O ... affaritaliani.it

Dritto e rovescio. . "Sono in clima di pace: padre Paolo!" Paolo Del Debbio ai ragazzi ospiti in studio a #drittoerovescio - facebook.com facebook

La mia intervista di poco fa a Dritto e Rovescio x.com