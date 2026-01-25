Dritto e Rovescio l' influencer travolge Cremaschi | Rubata la merendina

In un episodio di Dritto e Rovescio su Rete 4, si è discusso di un episodio che ha coinvolto l'influencer Gio Urso e Giorgio Cremaschi. La trasmissione ha messo in evidenza un episodio insolito, con toni che oscillano tra analisi sociale e confronto politico. L'intervento ha attirato l'attenzione su temi di attualità e sui diversi approcci tra le parti coinvolte, offrendo uno spaccato sulle dinamiche del dibattito pubblico odierno.

Siamo a metà strada tra seduta psicoanalitica e assemblea degli studenti del ginnasio. In studio a Dritto e Rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio dà spazio a due ospiti che più distanti non potrebbero essere: Giorgio Cremaschi, ex sindacalista rosso oggi in politica con Potere al popolo, e l’imprenditore e influencer Gio Urso, celebrità sul web. Il tema è quello del lusso e della bella vita, che Urso diffonde con video e post scintillanti. Video che secondo molti, compreso Cremaschi, sarebbero diseducativi. «Volevo dire all’illustre Cremaschi che lei rappresenta il non plus ultra di quello che io ho sempre combattuto - è l’assalto frontale di Urso -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

