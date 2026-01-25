Dritto e Rovescio l' influencer travolge Cremaschi | Rubata la merendina

In un episodio di Dritto e Rovescio su Rete 4, si è discusso di un episodio che ha coinvolto l'influencer Gio Urso e Giorgio Cremaschi. La trasmissione ha messo in evidenza un episodio insolito, con toni che oscillano tra analisi sociale e confronto politico. L'intervento ha attirato l'attenzione su temi di attualità e sui diversi approcci tra le parti coinvolte, offrendo uno spaccato sulle dinamiche del dibattito pubblico odierno.

Siamo a metà strada tra seduta psicoanalitica e assemblea degli studenti del ginnasio. In studio a Dritto e Rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio dà spazio a due ospiti che più distanti non potrebbero essere: Giorgio Cremaschi, ex sindacalista rosso oggi in politica con Potere al popolo, e l’imprenditore e influencer Gio Urso, celebrità sul web. Il tema è quello del lusso e della bella vita, che Urso diffonde con video e post scintillanti. Video che secondo molti, compreso Cremaschi, sarebbero diseducativi. «Volevo dire all’illustre Cremaschi che lei rappresenta il non plus ultra di quello che io ho sempre combattuto - è l’assalto frontale di Urso -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, l'influencer travolge Cremaschi: "Rubata la merendina" Leggi anche: Dritto e Rovescio, Bignami travolge Majorino: "Non lo accetto!" Leggi anche: Dritto e rovescio, Del Debbio travolge il maranza: "Poi mi inc***o" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Dritto e rovescio: Puntata del 15 gennaio Video; Dritto e Rovescio, i temi e ospiti di stasera (22 gennaio): in studio Giuseppe Conte; Dritto e rovescio: Puntata del 22 gennaio Video; In onda verso le 23,30 su Rete 4 la puntata Dritto e Rovescio con un servizio sulle baby gang a Carpi. Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dai piani di Trump per l'Iran alle indagini sulla strage di Crans MontanaOggi 15 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Al ... affaritaliani.it Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio inizia l'anno nuovo con l'intervista al ministro Santanché. Le anticipazioniOggi 8 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Osp ... affaritaliani.it Intervenuto a Dritto e rovescio su Rete 4, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attaccato la postura della premier Giorgia Meloni, sostenendo che “se in Europa oggi avessimo avuto 27 leader come lei, Trump avrebbe già preso la Groenlandia”. Sec - facebook.com facebook Non ci sto ad essere preso in giro da chi ritiene sia un diritto girare col coltello, da chi considera un “lavoro” quello di rubare, da chi difende i rom ladri… spero di averlo fatto capire a Dritto e rovescio. Qui il mio intervento. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.