Dritto e Rovescio Senaldi spiana la piddina | Lo Stato deve dimostrare la sua mano pesante

Lo studio di Dritto e Rovescio come un ring. La puntata del programma di Rete 4 è quella di giovedì 27 novembre, siamo da Paolo Del Debbio, dove ci si occupa a lungo dei " maranza " e dell'allarme sicurezza, in particolare a Milano. A confrontarsi ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero, e Diana De Marchi, del Pd meneghino, la quale sostiene senza indugio alcuno la bontà dell'operato della giunta guidata da Beppe Sala. Dunque, si riflette su come le forze dell'ordine, spesso e volentieri, finiscano nel mirino di media e sinistra. Circostanza che scatena Senaldi: "Lo Stato, la polizia e le forze dell'ordine non vanno delegittimate come fate voi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Senaldi spiana la piddina: "Lo Stato deve dimostrare la sua mano pesante"

