Al bando i cattivi esempi Largo ai locali virtuosi

È stato firmato un protocollo d’intesa tra istituzioni e associazioni di categoria per prevenire atti illegali all’interno e nelle vicinanze dei locali pubblici, promuovendo un ambiente più sicuro e virtuoso. L’accordo, sottoscritto a Palazzo Malaspina, coinvolge figure di rilievo del territorio e mira a contrastare comportamenti dannosi nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento.

Un protocollo d’intesa per prevenire atti illegali all’interno e nelle vicinanze dei locali pubblici è stato sottoscritto ieri a Palazzo Malaspina dal prefetto Francesca De Carlini, dal vicepresidente della Camera di commercio di Cremona, Mantova e Pavia e presidente di Ascom Aldo Poli, dal presidente di Cna Luciano Castellin e da Confartigianato Pavia con Confartigianato Lomellina, associazioni di categoria più rappresentative in questo settore del territorio provinciale. All’intesa – che prevede di elevare la cornice di sicurezza urbana intorno ai locali grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità degli esercenti – hanno aderito anche i sindaci di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella, Broni, Garlasco, Candia Lomellina, Casei Gerola e Santa Maria della Versa a conferma dell’impegno delle Amministrazioni comunali nella promozione della legalità, della sicurezza e del decoro nei centri cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al bando i cattivi esempi. Largo ai locali virtuosi

