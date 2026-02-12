UE Meloni | ‘da Draghi e Letta contributi preziosi’

La premier Giorgia Meloni ha commentato la situazione europea, sottolineando l’importanza dei contributi di Draghi e Letta. Meloni ha detto che, anche se non esiste ufficialmente un ruolo come inviato speciale per la competitività, i due stanno portando avanti un lavoro molto significativo. La loro presenza nel panorama politico europeo viene vista come un aiuto concreto, senza troppi giri di parole.

Alden Biesen, 12 feb. – Mario Draghi inviato speciale per la competitività? "Non credo che esista una figura del genere, ma sicuramente sia Draghi che Letta stanno fornendo un contributo molto importante. Si parte dai loro rapporti e penso che siano stati entrambi preziosi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad.

