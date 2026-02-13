Draghi avverte | Mercato Unico fragile serve rilancio per l’economia Ue Ostacoli burocratici e energia in crisi

Mario Draghi ha avvertito che il Mercato Unico europeo è fragile e necessita urgentemente di un rilancio, sottolineando come ostacoli burocratici e la crisi energetica stiano rallentando la ripresa dell’economia dell’Unione. Durante un incontro informale con i leader dei Paesi membri, svoltosi nel castello di Alden Beisen nelle Fiandre il 12 febbraio 2026, l’ex presidente del Consiglio ha evidenziato che queste criticità rischiano di compromettere la crescita e la competitività dell’Europa. Un dettaglio che distingue questa dichiarazione è stata la richiesta di semplificare le procedure burocratiche e di adottare misure immediate per

Draghi suona l'allarme Ue: rallenta l'economia, serve un rilancio del Mercato Unico. L'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un severo allarme sulla fragilità dell'economia europea, intervenendo durante un incontro informale con i leader del Vecchio Continente nel castello di Alden Beisen, nelle Fiandre, il 12 febbraio 2026. La sua analisi, condivisa con i principali governi europei, evidenzia un deterioramento generale del quadro economico e sottolinea l'urgenza di affrontare debolezze strutturali che frenano la crescita e minacciano la stabilità. Il Mercato Unico sotto pressione.