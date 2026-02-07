Siracusa ciclone Harry | Balneari in crisi Cna chiede interventi UE e rilancio rapido dell’economia locale

La tempesta di Harry ha colpito duro i balneari di Siracusa. Gli stabilimenti sono in crisi, con danni evidenti e poche certezze sul domani. La CNA chiede aiuto all’Europa e un rilancio rapido dell’economia locale, mentre gli operatori cercano di capire come andare avanti.

Ciclone Harry: Tra Danni e Speranze, gli Stabilimenti Balneari Siracusani Chiedono un Futuro Certo. Il ciclone Harry ha inferto un colpo durissimo al comparto balneare di Siracusa, lasciando dietro di sé una scia di devastazione e una profonda incertezza per il futuro degli operatori. A poche settimane dal passaggio della tempesta, la situazione rimane critica e ha spinto Cna Siracusa a convocare un’assemblea urgente con gli addetti ai lavori presso un hotel di Fontane Bianche, una delle zone più colpite. L’incontro, svoltosi il 7 febbraio 2026, non è stato soltanto un momento di sfogo, ma ha rappresentato un tentativo concreto di definire una strategia di rilancio e di sollecitare un intervento tempestivo da parte delle istituzioni, sia a livello regionale che europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte imprese e comunità in Sicilia si trovano in difficoltà.

Il settore turistico di Catania si trova in difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry.

