Damiano David Dove Cameron svela i retroscena sulla proposta di matrimonio | Ero struccata e in pigiama mentre facevo le valigie

La cantante Dove Cameron rivela i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David. La cantante racconta che l’ha trovata inaspettata, mentre lei era ancora in pigiama, senza trucco e con i capelli bagnati dalla doccia. La scena si è svolta tra i bagagli, e lei stessa ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla semplicità e naturalezza del momento.

Dove Cameron svela la proposta di Damiano David: in mezzo ai bagagli, struccata e con i capelli ancora bagnati dalla doccia. Dove Cameron ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David.

