Dove Cameron ha annunciato che si sposerà con Damiano David in Italia. La cantante ha scelto il nostro Paese per celebrare il loro matrimonio, desiderando farlo in un luogo speciale tra le bellezze del paesaggio italiano. La coppia ha già prenotato una villa sulle colline toscane, dove si svolgeranno le nozze. Cameron ha spiegato di aver deciso di sposarsi in Italia perché ama l’atmosfera romantica e l’artigianato locale.

Dove Cameron e Damiano David verso le nozze in Italia. Parla l’artista che sposerà il frontman dei Maneskin. Negli ultimi mesi, una domanda rimbalza tra Los Angeles e Roma con la leggerezza di una canzone pop e l’eco di un riff rock: e se il prossimo grande matrimonio da copertina fosse in Italia, tra ulivi secolari e palazzi rinascimentali? Protagonisti, due mondi che sembravano lontani e ora appaiono sorprendentemente allineati: Dove Cameron e Damiano David. Leggi anche Helena Prestes intervista la Ferragni: due icone della moda a confronto Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, Dove Cameron è stata ospite nella trasmissione #EntertainmentTonight dove ha rivelato qualche piccolissima anticipazione sul suo matrimonio con Damiano David. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dove Cameron e Damiano David verso le nozze in Italia. Parla lei

Dove Cameron conferma i piani di sposarsi in Italia e rivela che il matrimonio sarà grande.

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio, confermando un legame durato circa due anni.

Dove Cameron at the Damiano David concert in Poland

Argomenti discussi: Dove Cameron: L'omicidio della mia amica d'infanzia a 9 anni è una ferita ancora aperta. Se avessi incontrato Damiano David prima non sarei stata pronta; Dove Cameron: la fidanzata di Damian tra amore e futuro insieme; Rosa e marrone: look di coppia per Dove Cameron e Damiano David; Dove Cameron rivela: Sposerò Damiano David in Italia, sarà un grande matrimonio.

Dove Cameron svela dove sarà il matrimonio con Damiano David: Lui si sentirà a casa e ci saranno tanti invitatiDove Cameron ha svelato alcune anticipazioni riguardo alle nozze con Damiano David, che dovrebbero svolgersi entro il 2026: Lui è di Roma, quindi stiamo ... fanpage.it

Dove Cameron in slip dress rosa confetto e Damiano David in completo nocciola: il look di coppia per la première del film 56 giorniRosa confetto e nocciola, l'abbinamento cromatico per la coppia Dove Cameron e Damiano David che hanno posato assieme per il red carpet Prime Video 56 giorni ... vogue.it

#DoveCameron svela alcuni dettagli del suo matrimonio con #DamianoDavid. Dove Cameron ha preso parte, recentemente, alla trasmissione #EntertainmentTonight e ha rivelato alcune cose sul suo matrimonio con Damiano David, che dovrebbe celebrarsi - facebook.com facebook