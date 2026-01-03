Damiano David sposa Dove Cameron l'annuncio delle nozze | Sarà un anno bellissimo

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio, confermando un legame durato circa due anni. L’evento rappresenta un passo importante nella loro vita, segnando un nuovo capitolo personale. La notizia ha suscitato interesse tra fan e media, sottolineando l’importanza di questo momento di felicità condivisa. L’annuncio, accompagnato da parole positive, anticipa un anno che si preannuncia speciale per la coppia.

