Damiano David e Dove Cameron si sposano | l’annuncio su Instagram

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato su Instagram il loro imminente matrimonio. Con un post condiviso sui social, il cantante e l’attrice hanno mostrato le foto del momento e l’anello che simbolizza il loro impegno. La comunicazione ufficiale conferma la loro intenzione di intraprendere questa nuova fase della vita insieme, in modo semplice e diretto, attraverso un messaggio che ha coinvolto i loro fan.

Damiano y Dove en la reciente publicación de Jacopo cr. popodium - x.com

