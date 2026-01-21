L'incontro tra Juventus e Benfica allo Stadium ha registrato il tutto esaurito, con i biglietti venduti che confermano l'interesse dei tifosi. Il settore ospiti, invece, risulta vuoto, evidenziando una presenza limitata dei supporter provenienti dalla squadra avversaria. Un dato che sottolinea il calore dell'ambiente allo stadio, in attesa del calcio in campo.

per il match di Champions League. L’ Allianz Stadium si è presentato nella sua veste migliore per la sfida decisiva di Champions League tra Juventus e Benfica, facendo registrare numeri da grande occasione. Sono stati ufficializzati 41.626 spettatori, un dato che sancisce il sold out dell’impianto torinese, confermando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri per il nuovo corso targato Luciano Spalletti. Un dettaglio ha però colpito gli osservatori: il settore ospiti è rimasto completamente vuoto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Benfica, lo Stadium bianconero è sold out: il dato sui biglietti venduti. Settore ospiti invece vuoto

Leggi anche: Juve Sporting: la risposta dei tifosi al debutto di Spalletti allo Stadium. Svelata l’indiscrezione sui biglietti venduti per il match di Champions

Leggi anche: Spettatori Juve Torino: il dato sui biglietti emessi all’Allianz Stadium per il Derby della Mole. Ecco in quanti hanno assistito al match

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Allianz Stadium sold out per Benfica e Napoli!; Juventus, tutto esaurito allo Stadium con Benfica e Napoli; Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla; Mourinho: 'Io contro Spalletti non conta. Allenerei la Juventus'. VIDEO.

Equilibrio allo Stadium: 0-0 tra Juve e Benfica all'intervalloIl primo tempo tra Juventus e Benfica allo Stadium si chiude sullo 0-0, al termine di 45 minuti intensi e combattuti. Atmosfera caldissima sugli spalti per la sfida tra Spalletti e Mourinho, con ... tuttonapoli.net

La Juventus parte bene, poi viene fuori il Benfica: all'intervallo dello Stadium è 0-0Terminato 0-0 il primo tempo tra Juventus e Benfica. Il racconto dei 45 minuti inaugurali della sfida di Champions League allo Stadium. Atmosfera abbastanza. tuttomercatoweb.com

Juve-Benfica, la formazione ufficiale: chi ha scelto Spalletti https://h7.cl/1ifoP - facebook.com facebook

ATALANTA IN VANTAGGIO, JUVE 0-0 Termina il primo tempo di Atalanta-Athletic Bilbao e Juve-Benfica. La Dea torna negli spogliatoi in vantaggio 1-0 grazie al colpo di testa di Gianluca Scamacca al 16'. x.com