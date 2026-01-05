Borussia Dortmund-Inter biglietti settore ospiti | prezzo e come acquistare
Scopri tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti per il settore ospiti di Borussia Dortmund-Inter, partita di UEFA Champions League in programma martedì 28 gennaio al BVB Stadion di Dortmund. Qui troverai dettagli sui prezzi e sulle modalità di acquisto ufficiali, per garantirti un’esperienza sicura e conforme alle disposizioni organizzative dell’evento.
Borussia Dortmund-Inter biglietti settore ospiti. Ecco tutte le informazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti per Borussia Dortmund-Inter, match valido per la UEFA Champions League, in programma martedì 28 gennaio al BVB Stadion di Dortmund. I biglietti per il settore ospiti della sfida tra Borussia Dortmund e Inter saranno messi in vendita al prezzo di 48 euro e saranno acquistabili esclusivamente online su trasferte.inter.it a partire da mercoledì 7 gennaio. Il tagliando sarà nominativo, personale e non cedibile. Le modalità di consegna verranno comunicate in un secondo momento via e-mail ai soli acquirenti, all’indirizzo utilizzato in fase di acquisto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
