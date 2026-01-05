Panico in autostrada automobilisti scioccati | polizia e soccorsi sul posto cosa è successo
Alle prime ore del mattino, un incidente ha provocato l’interruzione improvvisa del traffico in autostrada. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, mentre si lavora per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.
Alle prime ore del mattino il traffico in autostrada è stato improvvisamente interrotto a causa di una situazione di emergenza. Intorno alle 6:30, alcuni automobilisti in viaggio verso nord si sono trovati bloccati in un tratto della autostrada, avvolto dal fumo e caratterizzato da forti rallentamenti, senza una chiara spiegazione immediata di quanto stesse accadendo. Leggi anche: Crans-Montana, cos’è successo all’arrivo delle salme delle vittime italiane: fiumi di lacrime Assalto a furgone portavalori sulla Autostrada A14. Solo con il passare delle ore è stato possibile definire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto nel tratto della Autostrada A14 all’altezza di Ortona. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Un’azione studiata nei minimi dettagli, eseguita con tecniche paramilitari, ha seminato il panico all'alba di oggi lungo l'autostrada A14. Intorno alle 6:30, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori nel tratto teatino, precisamente al chilometro 402 x.com
