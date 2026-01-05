Panico in autostrada automobilisti scioccati | polizia e soccorsi sul posto cosa è successo

Alle prime ore del mattino, un incidente ha provocato l’interruzione improvvisa del traffico in autostrada. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, mentre si lavora per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

