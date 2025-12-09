Riparte la Sp79 | al via i lavori da 1,2 milioni per mettere in sicurezza la Riopetra dopo l' alluvione del 2023
Sono iniziati oggi, martedì, i lavori di ripristino della Strada provinciale 79 “Riopetra”, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. L’intervento rientra nel piano complessivo finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
