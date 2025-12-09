Riparte la Sp79 | al via i lavori da 1,2 milioni per mettere in sicurezza la Riopetra dopo l' alluvione del 2023

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati oggi, martedì, i lavori di ripristino della Strada provinciale 79 “Riopetra”, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. L’intervento rientra nel piano complessivo finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Riparte il Piano asfalti. Da domani via ai lavori in piazza Eroi Sanremesi - Da domani alle 19 la ditta Icose, su incarico del Comune, effettuerà il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra la fine di ... Da ilsecoloxix.it