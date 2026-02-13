A due giorni dalla morte di James Van Der Beek, la famiglia dell’attore di Dawson’s Creek si trova in grave difficoltà economica, con una raccolta fondi avviata dai fan per sostenere i sei figli. La causa principale è il debito accumulato durante la sua lunga battaglia contro il cancro, che ha lasciato la famiglia senza risorse e con poche possibilità di affrontare il futuro. Un dettaglio che ha colpito molti è il ricordo delle sue ultime parole, un messaggio di speranza rivolto ai figli, scritto poco prima di perdere la vita.

L'attore aveva 48 anni ed era malato di cancro. Le cure costose hanno prosciugato il patrimonio della famiglia. Tante disgrazie per le star della serie cult anni '90 A due giorni dalla morte di James Van Der Beek a 48 anni, della star di Dawson's Creek restano le sue ultime accorate parole dopo la sua strenua lotta al cancro e un mare di debiti. L'attore era malato di cancro e la famiglia ha dato fondo a tute le riserve per assicurargli cure e una vita dignitosa fino all'ultimo. Per questo gli amici di Van Der Beek hanno avviato una raccolta fondi per la famiglia, soprattutto per i suoi sei figli.

© Milleunadonna.it - Dopo la morte di James Van Der Beek, la famiglia è sul lastrico: la raccolta fondi per i sei figli

James Van Der Beek si trova in difficoltà.

La notizia della morte di James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni, ha colpito molti.

