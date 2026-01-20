Valentino il ricordo di Santo Versace | Misurato e umano Era legatissimo a Gianni

Valentino, ricordato da Santo Versace, è descritto come una persona misurata e umana, profondamente legata a Gianni Versace. L’evento risale a giugno 1992, quando Valentino, Gianni, Giorgio e Gianfranco condivisero un momento di allegria, testimoniando il forte legame tra i protagonisti della moda italiana. Questo ricordo sottolinea l’importanza delle relazioni personali nel mondo dello stile e della creatività.

Roma, 20 gennaio 2026 – “ Era il giugno del 1992. Valentino, Gianni, Giorgio e Gianfranco, ridevano tutti e quattro insieme". Il ricordo di Santo Versace, la voce rotta dal pianto per la notizia appresa solo da poche ore, parte da una foto "bellissima" scattata al Castello Sforzesco di Milano, in occasione del primo ‘Convivio’, l’evento di charity ideato da Gianni Versace per raccogliere fondi in favore di Anlaids Lombardia, prima associazione no-profit italiana nata per fermare la diffusione del virus Hiv. "Gianni coinvolse tutti. Lui ebbe l’idea e io mi occupai della parte organizzativa. Fu un’occasione per me di dialogare con loro su questo aspetto del sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

