Donatella Versace in rosso per omaggiare Valentino | Era divertente e pensava molto agli altri Un genio

Donatella Versace ricorda Valentino con parole di rispetto e affetto. In un commento semplice e sincero, lo definisce un “signore con un cuore d’oro” e un “genio”, sottolineando l’importanza del suo ruolo nella sua vita e nel mondo della moda. La sua testimonianza evidenzia il valore umano e professionale di Valentino, una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama fashion italiano.

"Un signore con un cuore d'oro, un genio. Valentino è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno annunciato che mio fratello era morto. Lui e Giancarlo sono venuti subito da me, a Roma, era a piazza di Spagna". Donatella Versace ha ricordato così Valentino Garavani, appena uscita dalla camera ardente da Pm23 vestita di rosso in omaggio allo stilista. Un aneddoto? "Ce ne sarebbero da dire, ma forse non è il caso. Era simpatico, gli piaceva stare bene, era divertente e soprattutto pensava molto agli altri, alla gente intorno a sé". Con lei anche Pierpaolo Piccioli, ex co-direttore di Valentino e attuale direttore creativo di Balenciaga: "Sono qui oggi perché mi sembra giusto un tributo di rispetto e gratitudine per una persona che ha portato, ha regalato al mondo sogni e tanta bellezza.

Donatella Versace: "Valentino un signore e un genio"

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour

