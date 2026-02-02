La biatleta Rebecca Passler positiva al doping | è il primo caso a Milano-Cortina

La biatleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping. È il primo caso a Milano-Cortina 2026, e subito si è scatenata una serie di polemiche. La Passler, che era tra le cinque atlete convocate per le Olimpiadi, ora rischia di perdere tutto. La scoperta è avvenuta a poche settimane dall’inizio delle competizioni. La Federazione ha avviato le indagini e si aspetta una risposta ufficiale nelle prossime ore.

Rebecca Passler, biatleta italiana tra le cinque convocate alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, è stata trovata positiva al doping. È il primo caso in vista dei Giochi Olimpici. Passler è stata trovata positiva in un controllo non eseguito durante il torneo e la sostanza ritrovata nelle analisi è il letrozolo, un inibitore usato abitualmente in casi oncologici. Chi è Rebecca Passler. 25 anni, Rebecca Passler è una biatleta originaria di Brunico che ha ottenuto buoni risultati soprattutto in campo giovanile. Nipote di Johann Passler, a sua volta biatleta, e originaria di Rasun Anterselva, Rebecca Passler ha vinto la medaglia d'argento nell'individuale e nella staffetta ai Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020, mentre a quelli juniores di Obertilliach 2021 è stata argento nella sprint e nella staffetta e bronzo nell'inseguimento.

