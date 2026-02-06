Donna in coma per le botte arrestato il marito 51enne È caduta | smentita la versione dell' uomo

Da leggo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna è in coma da giorni, dopo aver subito violenze che hanno lasciato il suo corpo pieno di traumi incompatibili con una semplice caduta. Il marito di 51 anni è stato arrestato subito dopo l’accaduto. L’uomo aveva raccontato una versione diversa, sostenendo che la donna fosse caduta, ma le prime indagini smentiscono questa versione. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo davvero.

È in coma farmacologico ormai da giorni, con il corpo devastato da traumi incompatibili con qualsiasi incidente. A ridurla in quelle condizioni, secondo la magistratura, non sarebbe stata una caduta né una fatalità domestica, ma le violenze subite tra le mura di casa, a Pradalunga, in Val Seriana. Come emerge dagli atti dell’inchiesta, un uomo di 51 anni del posto è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime ai danni della moglie convivente. La violenza: cosa è successo L’indagine prende avvio da quanto accaduto il 17 gennaio nella provincia di Bergamo, come riporta il Corriere della Sera, quando la donna, 49 anni, viene soccorsa in condizioni critiche e trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove viene ricoverata in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna in coma per le botte arrestato il marito 51enne 200 caduta smentita la versione dell uomo

© Leggo.it - Donna in coma per le botte, arrestato il marito 51enne. «È caduta»: smentita la versione dell'uomo

Approfondimenti su Donna Coma

Aggredita e picchiata dal marito, donna finisce in coma: 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioni

Questa mattina, una donna di 49 anni si è svegliata in ospedale dopo essere stata picchiata dal marito.

Pradalunga, finisce in coma dopo le botte: arrestato il marito

Una donna di 49 anni è finita in coma dopo essere stata picchiata dal marito a Pradalunga.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Donna Coma

Argomenti discussi: Daniela, un’ imprenditrice devastata dal fuoco e dall’acqua: la vampata, il coma, la ripresa e poi i sogni spazzati dal ciclone · catanzarochannel.it; Agente falciato in bici a Senigallia, entra in coma: automobilista 85enne a giudizio; Da due anni in coma dopo il parto e tre interventi: otto indagati; Auto li travolge, Manuel protegge la fidanzata con il suo corpo: il 30enne è morto dopo giorni di coma.

Aggredita e picchiata dal marito, donna finisce in coma: 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioniUna donna di 49 anni è stata brutalmente aggredita dal marito che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ... fanpage.it

donna in coma perPradalunga, finisce in coma per le botte, arrestato il marito (in carcere)La donna era stata portata in ospedale per insufficienza respiratoria. Lì sono emersi i gravissimi traumi. Il gip ha disposto la custodia cautelare più severa ... bergamo.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.