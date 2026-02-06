La donna è in coma da giorni, dopo aver subito violenze che hanno lasciato il suo corpo pieno di traumi incompatibili con una semplice caduta. Il marito di 51 anni è stato arrestato subito dopo l’accaduto. L’uomo aveva raccontato una versione diversa, sostenendo che la donna fosse caduta, ma le prime indagini smentiscono questa versione. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo davvero.

È in coma farmacologico ormai da giorni, con il corpo devastato da traumi incompatibili con qualsiasi incidente. A ridurla in quelle condizioni, secondo la magistratura, non sarebbe stata una caduta né una fatalità domestica, ma le violenze subite tra le mura di casa, a Pradalunga, in Val Seriana. Come emerge dagli atti dell’inchiesta, un uomo di 51 anni del posto è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime ai danni della moglie convivente. La violenza: cosa è successo L’indagine prende avvio da quanto accaduto il 17 gennaio nella provincia di Bergamo, come riporta il Corriere della Sera, quando la donna, 49 anni, viene soccorsa in condizioni critiche e trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove viene ricoverata in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Donna in coma per le botte, arrestato il marito 51enne. «È caduta»: smentita la versione dell'uomo

Approfondimenti su Donna Coma

Questa mattina, una donna di 49 anni si è svegliata in ospedale dopo essere stata picchiata dal marito.

Una donna di 49 anni è finita in coma dopo essere stata picchiata dal marito a Pradalunga.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Donna Coma

Argomenti discussi: Daniela, un’ imprenditrice devastata dal fuoco e dall’acqua: la vampata, il coma, la ripresa e poi i sogni spazzati dal ciclone · catanzarochannel.it; Agente falciato in bici a Senigallia, entra in coma: automobilista 85enne a giudizio; Da due anni in coma dopo il parto e tre interventi: otto indagati; Auto li travolge, Manuel protegge la fidanzata con il suo corpo: il 30enne è morto dopo giorni di coma.

Aggredita e picchiata dal marito, donna finisce in coma: 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioniUna donna di 49 anni è stata brutalmente aggredita dal marito che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ... fanpage.it

Pradalunga, finisce in coma per le botte, arrestato il marito (in carcere)La donna era stata portata in ospedale per insufficienza respiratoria. Lì sono emersi i gravissimi traumi. Il gip ha disposto la custodia cautelare più severa ... bergamo.corriere.it

La donna è in coma all’ospedale San Giovanni Bosco di #torino facebook

Bari, donna in coma da due anni dopo il parto: 8 medici indagati x.com