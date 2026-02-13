Donna in bici travolta dal bus | gravissima

Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus a Clusone. L’incidente si è verificato questa mattina lungo una strada molto trafficata, mentre la donna stava attraversando una rotatoria. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che l’hanno portata d’urgenza all’ospedale.

Una donna di 50 anni in bicicletta è stata investita da un autobus di linea a Clusone e versa in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il bus, guidato da un autista uruguaiano di 57 anni, proveniva da viale Gusmini e stava svoltando a destra in via Alighieri quando non ha notato la bicicletta della donna, probabilmente nascosta nell’angolo cieco del mezzo. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, l’elisoccorso e i carabinieri di Clusone per i rilievi. La donna non è ancora stata identificata perché priva di documenti: è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un altro grave incidente si è verificato nel Bresciano, coinvolgendo una donna in bicicletta travolta da un camion.

