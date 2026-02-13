Auditel | Cuori e Don Matteo ancora protagonisti della serata televisiva

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Per gli ascolti Tv di giovedì 12 febbraio 2026, la programmazione televisiva ha visto Don Matteo 15 ancora una volta protagonista su Rai1, con una media di 3.790.000 spettatori e uno share del 23,2%. Un risultato che conferma la forza della serie nei primissimi slot serali, seguito da Striscia la Notizia su Canale5, che ha registrato 1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

I dati Auditel di ieri sera, 22 gennaio 2026, mostrano il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, che per la prima volta si presenta in questa fascia dopo 37 anni.

I dati Auditel di ieri sera mostrano una serata molto combattuta tra i programmi di prima serata.

Cuori al 16,6% di Share, Chi Vuol Essere Milionario? battuto dal pattinaggio su Rai2. I dati Auditel dell’8 febbraio 2026Cuori 3 vince tallonato dal pattinaggio artistico. La fiction di Raiuno è una certezza, mentre Chi Vuol Essere Milionario? patisce le discipline olimpiche: battuto anche dal pattinaggio artistico. tvblog.it

Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 9 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Cuori contro Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica ... virgilio.it

Scontro tra titani ieri sera Chi ha vinto la gara di ascolti tra Don Matteo e Striscia la Notizia. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook

"A volte i no sono un'opportunità... Forse più di un sì sbagliato." Il discorso necessario, e non solo per Giulia, di Don Massimo #DonMatteo15 x.com