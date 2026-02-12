Don Matteo 15 anticipazioni puntata del 19 febbraio | Mathias fa una proposta a Giulia Diego va in crisi

L’attesa per la quarta puntata di Don Matteo 15 cresce. Giovedì sera, alle 21.30 su Rai 1, i fan seguiranno con attenzione le vicende di Mathias, che farà una proposta a Giulia, mentre Diego si troverà in crisi. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e emozioni.

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 15 in onda giovedì 19 febbraio 2026, dalle 21.30 su Rai 1. Cecchini e Natalina sono entusiasti per l'arrivo di Alessandro Borghese, il Maresciallo vorrebbe aiutare il Capitano e Giulia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Sabatini torna protagonista in Don Matteo 15 nel ruolo di Giulia Mezzanotte.

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 15, in programma giovedì 15 gennaio alle 21:30 su Rai1.

Don Matteo 15, Cecchini scaricato dalla moglie e Diego non si fida più di Giulia: cosa vedremo staseraNella sesta puntata di Don Matteo 15, in onda il 12 febbraio 2026 su Rai 1, sentimenti in crisi e percorsi di vita da ripensare mettono alla prova i protagonisti. libero.it

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 19 febbraio: La squadra mette alla prova tuttiGiovedì 19 febbraio va in onda su Rai 1 la settima puntata di Don Matteo 15, intitolata La squadra, un episodio che si preannuncia cruciale per gli equilibri della ... ilmattino.it

Dato che ce lo avete chiesto in tantissimi... ed ecco anche la seconda parte: i vostri tweet letti dai #Mezzanottini! La nuova puntata di #DonMatteo15 vi aspetta stasera anche su Rai Italia, controllate gli orari del vostro paese sul sito! x.com

