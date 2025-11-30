cesenatico insieme al voto per eleggere il nuovo direttivo

Oggi si tiene l’assemblea del centro sociale Cesenatico Insieme. L’appuntamento è nella sede di viale Torino, dove alle 10.30 interverrà il presidente uscente Otello Guidi e a mezzogiorno sarà aperto il seggio per le votazioni relative al rinnovo degli organi direttivi. Cesenatico Insieme garantisce servizi importanti per le persone bisognose, sostiene delle famiglie con la consegna del pacco alimentare e organizza numerosi corsi, tra cui quelli di ginnastica, di ballo e lingue straniere. Attraverso la società Vivere il Parco, il centro sociale gestisce la casa colonica del Parco di Levante, tramite una convenzione con il Comune di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

