Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Carrarese ed Empoli, valido per la 21ª giornata di Serie B. In questo derby toscano, i biancoblù di Dionisi cercano conferme contro i padroni di casa di Calabro. Di seguito, formazioni, quote, pronostici e i convocati delle due squadre, per un confronto che si preannuncia equilibrato.

Derby toscano ad apertura del turno numero 21 di Serie B con l’Empoli di Dionisi che va a far visita alla Carrarese di Calabro. Gli Apuani sono in grande ripresa e vengono da due belle vittorie contro Bari e Avellino: la classifica permette di sognare i playoff e il vantaggio sul quintultimo posto è rassicurante. In questo momento il trascinatore della squadra è sempre più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Carrarese-Empoli (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Apuani favoriti nel derby toscano

Argomenti discussi: Calcio Serie B: Carrarese-Empoli - Divieto vendita biglietti; Dove vedere Carrarese-Empoli in tv e in streaming; Serie B, verso un Carrarese-Empoli senza i tifosi ospiti; Gravi turbative per la sicurezza: niente trasferta con la Carrarese per i tifosi dell’Empoli.

