Neres ha subito una lesione al tendine d’Achille durante la partita contro il Parma, con un possibile intervento e un periodo di inattività di circa due mesi. La notizia preoccupa il Calcio Napoli e i tifosi, dato che il giocatore si è fermato dopo circa mezz’ora di gioco ed è stato sostituito nel secondo tempo. La decisione sulla strategia da adottare sarà presa nelle prossime ore.

Ore di ansia per David Neres e per il Calcio Napoli. Il brasiliano si è fermato dopo la mezz’ora giocata contro il Parma (subentrò e venne sostituito nel secondo tempo) e poi non è più rientrato. Da quel che emerge, il brasiliano avrebbe una lesione al tendine d’achille e sarebbe in attesa di un consulto specialistico per stabilire il da farsi. Le strade come al solito sarebbero due: o quella conservativa, oppure il ricorso al trattamento chirurgico. Nel caso in cui Neres dovesse essere operato, dovrebbe stare fuori un paio di mesi e quindi rientrare in primavera. La decisione sarà presa in questi giorni dopo il consulto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres ha una lesione al tendine d’achille. Potrebbe operarsi e restare fermo due mesi (non è ancora deciso)

Leggi anche: Holger Rune palleggia di nuovo in piedi due mesi dopo la rottura del tendine d’Achille

Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaioArtem Dovbyk sarà fuori dal campo per almeno due mesi a causa di un infortunio al tendine subito durante la partita contro il Lecce.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lukaku recuperato, Neres no; Politano e Rrahmani si fermano per infortunio: saltano la Juve; Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo; Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?.

Quando tornano Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Neres, Politano e Rrahmani dagli infortuni? Il medico del Napoli svela date e tempi di recuperoRaffaele Canonico, medico sociale del Napoli, fa chiarezza sull'emergenza infortuni che ha colpito gli azzurri: da Anguissa a Rrahmani, le ultime. goal.com

Medico Napoli: Lukaku recuperato! I tempi per Neres, KDB, Anguissa, Politano, Rrahmani e MeretIl responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli Raffaele Canonico è intervenuto oggi ai microfoni di Radio CRC: il dottore ha fatto il punto sui vari infortunati in casa azzurra. msn.com

Sollievo #Napoli: meno grave del previsto l’infortunio a David #Neres, che si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nessuna lesione x.com

COPENHAGEN-NAPOLI, LA RIFINITURA DEGLI AZZURRI, NERES ANCORA OUT, LUKAKU CONVOCATO - facebook.com facebook