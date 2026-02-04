Torna l’incanto di Pistoia Magic Due giorni di spettacoli a teatro Un’edizione ispirata a Calvino

Torna a Pistoia Pistoia Magic, l’evento che porta due giorni di spettacoli a teatro. Questa volta, l’edizione si ispira a Calvino e riempie le strade di musica, luci e magia. Il festival torna nel weekend di San Valentino, portando un’atmosfera speciale in città. La gente si prepara ad assaporare spettacoli e momenti di divertimento, tra emozioni e sorprese.

Il Pistoia Magic torna ad animare la nostra città nel fine settimana più romantico dell’anno, quello di San Valentino. Sabato 14 e domenica 15 febbraio il Piccolo Teatro Mauro Bolognini ospiterà la dodicesima edizione di uno degli spettacoli di magia più attesi, con tre appuntamenti suddivisi tra sabato (16.30 e 21.15) e domenica (16.30) e ben sei maghi che si susseguiranno nel corso dell’appuntamento. Sullo sfondo ci sarà una storia comune, scelta da Francesco Micheloni, ideatore di ‘Pistoia Magic’ e dal maestro delle parole Simone Venturi. Quest’anno l’ambientazione sarà quelle del libro ‘ Le città invisibili ’ di Italo Calvino, che si tradurrà in magia attraverso un viaggio nella meraviglia e nella fantasia che invocherà memoria, desiderio, tempo, immaginazione e identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Pistoia Magic

Ultime notizie su Pistoia Magic

