Divampa un incendio a Galatone | nella notte distrutta l’auto del gestore di un ristorante

Nella notte a Galatone si è sviluppato un incendio che ha distrutto un’auto nel centro cittadino. L’episodio è avvenuto in via Nizza, interessando una Fiat Freemont di proprietà di un 42enne locale, titolare di una trattoria. L’incendio, ancora sotto verifica, ha suscitato attenzione tra residenti e forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

È accaduto intorno alle 4, ai danni della vettura parcheggiata nella via e intestata a un 42enne. Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli GALATONE – Divampa un incendio nel cuore della notte: distrutta l’auto di un uomo. È accaduto la scorsa notte a Galatone, in via Nizza, dove è andata a fuoco la Fiat Freemont intestata a un 42enne del luogo, gestore di una trattoria nel centro della cittadina. Intorno alle 4, infatti, i residenti della zona hanno allertato il numero 112 per richiedere l’intervento: le fiamme hanno anche annerito le pareti di un paio di edifici.🔗 Leggi su Lecceprima.it Incendio nella notte, auto avvolta e distrutta da un incendioNella serata di martedì 30 dicembre, un incendio ha interessato un'auto in via Cristoforo Colombo, a Cornaredo. Leggi anche: Incendio nella notte, auto distrutta dalle fiamme a Domodossola Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Divampa un incendio in casa e crolla il solaio, trovato morto anziano sotto le macerie; Scoppia una bombola a gas e divampa un incendio: paura a Zelarino; Divampa incendio in una casa a Curinga, intervengono i Vigili del Fuoco – FOTO; Centro Futura a Brescia: divampa l’incendio al secondo piano. Divampa un incendio a Galatone: nella notte distrutta l’auto del gestore di un ristoranteÈ accaduto intorno alle 4, ai danni della vettura parcheggiata nella via e intestata a un 42enne. Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della com ... lecceprima.it Incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: Evacuato un Intero EdificioUn incendio scoppiato in un negozio di biciclette elettriche a Milano ha portato all'evacuazione di un intero edificio. Fortunatamente, non si registrano feriti. notizie.it ULTIM'ORA: incendio divampa in un negozio. Intero palazzo di Milano evacuato: i primi aggiornamenti >> https://buff.ly/e7kdGWG facebook È cenere il pensiero che non divampa in un incendio vivo; scrivere è un atto fiero di chi si oppone al suo destino schivo. #BricioleDiPensieri Taccuino #photo Charles Abescat - "Seaside" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.