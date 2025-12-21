Maleo (Lodi), 21 dicembre 2025 – Auto in fiamme nella notte, accertamenti in corso. I carabinieri della compagnia di Codogno sono intervenuti in un palazzo di Maleo, in zona via Galileo Galilei, per fare luce sullo spaventoso episodio avvenuto durante la notte tra il 20 e il 21 dicembre 2025. I residenti hanno dato l'allarme perché è scoppiato un rogo nel cortile del condominio. In fiamme un’utilitaria di proprietà di un inquilino che, quindi, ora dovrà affrontare grossi danni ma, per fortuna, non è rimasto ferito. La dinamica dell'incendio. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'auto, parcheggiata nel cortile della proprietà, sia stata notata in fiamme mentre, nelle vicinanze, non c'era nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misterioso incendio a Maleo: auto distrutta dalle fiamme nel cortile di un condominio

Leggi anche: Incendio nella notte, auto distrutta dalle fiamme a Domodossola

Leggi anche: Incendio al Rione Martucci: due auto distrutte dalle fiamme in un cortile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Misterioso incendio a Maleo: auto distrutta dalle fiamme nel cortile di un condominio - Nessun ferito, accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. ilgiorno.it