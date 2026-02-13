Disastro Var in Spagna, in Atletico-Barcellona si rompe quello automatico e procedono manualmente: 7 minuti per annullare un gol. Durante la partita, mentre l’Atletico guidava 4-0 all’intervallo, il sistema di revisione video automatico si è azzerato, costringendo gli arbitri a rivedere le immagini manualmente, ritardando così la decisione di annullare un gol del Barcellona di ben sette minuti.

Certo, in un match che vedeva l’Atletico comandare 4-0 al termine della prima frazione di gioco, fa un po’ ridere parlare di Var e arbitri. Eppure, i sopracitati hanno avuto modo di rubare ancora la scena. Il punto del Pais e di Mundo Deportivo. Atletico-Barcellona: un Var da incubo. Si legge sul Pais: Ci sono voluti sette minuti agli arbitri al Var per determinare se il gol di Pau Cubarsí al minuto 51 della semifinale di Coppa tra Atlético e Barcellona fosse regolare o meno. Dopo poco più di sette minuti di attesa, l’arbitro valenciano ha alzato il braccio per segnalare il fuorigioco, frustrando la momentanea gioia della squadra di Hansi Flick, che in quel momento si sentiva in grado di tentare la rimonta al Metropolitano (la partita era già sul 4-0). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

