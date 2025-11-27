Di Napoli sentenzia | Il primo gol dell’Atletico era da annullare! Non vedo tutto questo disastro nell’Inter per un motivo

Inter News 24 L’ex calciatore, Arturo Di Napoli, ha analizzato il momento dell’Inter di Chivu dopo la sconfitta di ieri in Champions League contro l’Atletico Madrid. Ospite di TMW Radio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha analizzato il momento dei nerazzurri dopo la sconfitta in Champions. L’ex punta ha invitato alla calma, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu sia viva e abbia prodotto gioco, recriminando sulla regolarità del primo gol dell’Atletico. Pur non condividendo alcune sostituzioni, Di Napoli ha indicato nella prossima trasferta di Pisa il vero banco di prova per valutare la reazione del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

