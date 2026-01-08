Gran Tour tra l' arte | dal Collegio del Cambio a San Domenico

Scopri le straordinarie testimonianze artistiche e storiche di Perugia con Gran Tour. Da Perugino al Collegio del Cambio, alla basilica di San Domenico, passando per palazzo Cesaroni e l’Abbazia di Montelabate, le visite guidate offrono un approfondimento autentico sulla città. Un’occasione per conoscere il patrimonio culturale in modo semplice e approfondito, ideale per chi desidera scoprire le radici storiche e artistiche di Perugia.

L'opera del Perugino al Nobile Collegio del Cambio, la basilica di San Domenico, la storia di palazzo Cesaroni e l'Abbazia benedettina di Montelabate per i prossimi appuntamenti culturali in compagnia delle visite guidate di Gran Tour Perugia.Sabato 10 gennaioSi inizia sabato 10 gennaio alle 16. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

