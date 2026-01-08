Gran Tour tra l' arte | dal Collegio del Cambio a San Domenico
Scopri le straordinarie testimonianze artistiche e storiche di Perugia con Gran Tour. Da Perugino al Collegio del Cambio, alla basilica di San Domenico, passando per palazzo Cesaroni e l’Abbazia di Montelabate, le visite guidate offrono un approfondimento autentico sulla città. Un’occasione per conoscere il patrimonio culturale in modo semplice e approfondito, ideale per chi desidera scoprire le radici storiche e artistiche di Perugia.
L'opera del Perugino al Nobile Collegio del Cambio, la basilica di San Domenico, la storia di palazzo Cesaroni e l'Abbazia benedettina di Montelabate per i prossimi appuntamenti culturali in compagnia delle visite guidate di Gran Tour Perugia.Sabato 10 gennaioSi inizia sabato 10 gennaio alle 16. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: "I luoghi del Caos". al collegio dei Filippini arte e tradizione tra pupi e presepi
Leggi anche: Quasi 200 opere d'arte nella Galleria Verzocchi: uno sguardo alla nuova ala del San Domenico
Gran Tour tra l'arte: dal Collegio del Cambio a San Domenico - L'opera del Perugino al Nobile Collegio del Cambio, la basilica di San Domenico, la storia di palazzo Cesaroni e l'Abbazia benedettina di Montelabate per i prossimi appuntamenti culturali in compagnia ... perugiatoday.it
Morte di B.B., il grand tour della memoria x.com
“Montagne Blu”: domenica 11/01/2026 “Gran Tour del Lago Maggiore (1)” (Lombardia, Prealpi Varesine): escursione facile E; dislivello 680 m; sviluppo 12,2 km; durata percorso 4h soste escluse. Partenze da Milano e Castellanza (A8). Per informazioni ed iscr - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.