Gran Tour tra l' arte | dal Collegio del Cambio a San Domenico

Scopri le straordinarie testimonianze artistiche e storiche di Perugia con Gran Tour. Da Perugino al Collegio del Cambio, alla basilica di San Domenico, passando per palazzo Cesaroni e l’Abbazia di Montelabate, le visite guidate offrono un approfondimento autentico sulla città. Un’occasione per conoscere il patrimonio culturale in modo semplice e approfondito, ideale per chi desidera scoprire le radici storiche e artistiche di Perugia.

