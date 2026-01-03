Dalla diplomazia dei prigionieri ai bombardamenti su Caracas | le tappe dell’escalation tra Usa e Venezuela

Dalla “diplomazia dei prigionieri” ai recenti attacchi su Caracas, questa analisi ripercorre le tappe dell’escalation tra Stati Uniti e Venezuela. Dopo mesi di negoziati e tentativi di distensione, l’interazione tra le due nazioni si è complicata, portando a un deterioramento delle relazioni. Esaminiamo gli eventi chiave che hanno segnato questo periodo, analizzando le dinamiche politiche e militari coinvolte in questa escalation.

È la fine dell'estate. Dopo mesi di trattative sotterranee, l'apparente periodo di distensione tra Stati Uniti e Venezuela, favorito da quella che è stata ribattezzata " la diplomazia dei prigionieri ", si interrompe improvvisamente quando Washington, il 21 agosto, decide di schierare le sue navi da guerra con 4.500 marines di fronte alle coste del Paese sudamericano. Con questo atto inizia ufficialmente quella che Donald Trump ha cercato di far passare come una guerra al narcotraffico gestito dai cartelli venezuelani, più volte definiti " organizzazioni terroristiche ". In realtà, è apparso subito chiaro che quella del tycoon fosse un tentativo di rovesciare l'establishment della Repubblica Bolivariana.

