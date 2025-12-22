Dimmi La Verità | Federica Onori Azione | Ultimi provvedimenti per gli italiani all' estero
Ecco #DimmiLaVerità del 22 dicembre 2025. La deputata di Azione Federica Onori illustra gli ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero a partire da novità su Imu e Tari. 🔗 Leggi su Laverita.info
